Житель Чечни избивал двоих детей за общение с матерью

В Чеченской Республике возбудили уголовное дело против жителя Грозного, который несколько лет систематически избивал сына и дочь. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, дети подвергались побоям из-за общения с матерью, с которой мужчина развелся еще в 2016 году.

- По данным следствия, подозреваемый, находившийся в разводе с супругой, в период с августа 2016 года по август 2021 года систематически наносил побои несовершеннолетним дочери и сыну за то, что они поддерживали общение со своей матерью, - говорится в сообщении ведомства.

На момент развода родителей мальчику было 10 лет, а девочке 16. Мужчина категорически запретил детям видеться с мамой и даже говорить с ней по телефону.

Сейчас пострадавшие переехали к матери, им оказывают психологическую помощь. Против 47-летнего отца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ "Причинение физических или психических страданий путем нанесения систематических побоев в отношении заведомо несовершеннолетних лиц".

В ходе следствия также дадут оценку действиям органов профилактики против несовершеннолетних.