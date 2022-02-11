Жителя Ставрополья обвинили в подготовке теракта

Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю расследует уголовное дело о подготовке теракта 18-летним местным жителем. По данным следствия, он планировал устроить взрыв в Новопавловске весной 2021 года, но был задержан раньше по подозрению в организации экстремистской организации.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, парня обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса РФ.

- Молодой человек, являясь сторонником экстремистской организации, с января по апрель 2021 года планировал осуществить террористический акт путем подрыва одного из объектов инфраструктуры города Новопавловска. Весной 2021 года подозреваемый приготовил место для закладки взрывчатого вещества, а также приобрел тротиловую шашку, которую хранил на территории своего домовладения, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержали фигуранта раньше, чем он сумел осуществить свой план. Сейчас юношу заключили под стражу и предъявили ему обвинения в приготовлении к теракту, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, вербовке в деятельность экстремистской организации и участии в деятельности запрещенных религиозных организаций. По уголовному делу проводятся судебные экспертизы, специалисты собирают улики.