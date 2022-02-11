Что можно посмотреть в Пскове и его окрестностях

В России несколько великих рек: Волга, Дон, Енисей, Лена, Обь, Амур. А Великой названа небольшая водная артерия, на берегах которой стоит Псков. Главное - вовремя забрендировать объект. Город древний, времени у него было явно больше, чем у прочих. И сюда легко добраться на автомобиле, например, из Санкт-Петербурга и некоторых других субъектов РФ.

В объятиях старины

Здесь хорошо понимают свою древнерусскую идентичность, стараются ее подчеркивать. Сохранилось довольно много средневековых объектов каменного строительства, представляющих огромную историческую ценность. Но и в современных деталях пытаются сохранить этот богатырский дух. Псков может похвастаться не только кремлем. Население прибывало, поэтому появился Окольный город, который тоже обнесли стеной. Сегодня мы можем полюбоваться на Покровскую башню. Ее первый ярус вырубили прямо в скале. Одна из крупнейших в Европе, между прочим, - 90 метров в окружности. Выдерживала осаду Стефана Батория.

Сердцем древнего города является кремль. Только здесь он называется Кром. Общий корень со словом "укромный", то есть укрытый. Вот и назвали так прекрасное укрытие от врагов. А они всегда найдутся.

Вход за крепостные стены бесплатный. Если захотите узнать подробности, можете взять билет в один из музеев. Все справедливо. Так что по кремлевским площадям гуляют как псковичи, так и приезжие.

Тут издревле были укрепления из бревен, но в XIV веке возвели каменные стены. Попадаете сначала в Довмонтов город. К XIII веку тут сформировался посад - это, как бы мы сказали сегодня, частный сектор за кремлевскими стенами. Город ведь разрастался. При нападении супостатов жители сбегали отсюда в Кром.

Тут пустовато. Разумеется, раньше было много разных построек, которые потом снесли. Возможно, когда-нибудь что-то и восстановят. Главное украшение - белоснежный Троицкий собор.

Кремль находится на узкой полоске земли между рекой Великой и впадающей в нее Псковой. В закатном солнце он выглядит особенно величественно. На морозе можно выпить горячего сбитня для согрева, закусить печатным пряником.

Но Псковская земля привлекательна не только областным центром. Давайте выглянем за его пределы.

Маршрут

Санкт-Петербург - Псков: 283 километра, шесть часов езды, 80 литров бензина.

Москва - Псков: 718 километров, 11,5 часа езды, 200 литров бензина.

Самая красивая деревня

Ассоциация самых красивых деревень России включила в свой перечень уже более 40 населенных пунктов. Дело для развития внутреннего туризма очень нужное. Но все-таки Старый Изборск стоит тут особняком.

Старый Изборск. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Первое упоминание этой деревни относится к 862 году! Собственно, сама Русь в письменных источниках встречается лишь немногим раньше. Псков моложе Изборска. В общем, вот они - истоки и корни.

Конечно, от деревянного зодчества IX века и ближайших к нему веков до нас ничего не дошло. Поэтому побродить среди руин не получится. Главная достопримечательность - это крепость на Жеравьей горе. По здешним меркам новострой, всего-то XIV век. Смешно людям показывать.

В поселке много просто красивых домов, на которых приятно остановиться глазу и видоискателю фотоаппарата. Обычные деревеньки порой выглядят просто убого. А здесь есть памятники архитектуры регионального значения. Например, изба Метлина с деревянными колоннами. И время постройки не такое давнее: 1929 год. Или усадьба купца Семенова - по статусу владельца понятно, что дореволюционная постройка. Даже здания, ничем особо не выделяющиеся, выглядят добротно. Чистота и хозяйственность.

Изборскую крепость Андрей Тарковский использовал при съемках "Андрея Рублева". Когда татары осаждают Владимир, зритель видит в кадре то собственно город на Клязьме, то Изборск. Но из-за деревянных декораций невозможно понять где что.

Вход в музейный комплекс стоит всего сто рублей. Архитектурный ансамбль крепости относится к XIV-XVII векам. Типичная застройка: стена, башни, церковь. Одна из самых мощных башен - Плоская - до нас не сохранилась. Ее фундамент раскопали только в 2011 году.

Рядом с ней находился захаб - его очертания видны поныне. Это длинный, узкий коридор от внешних ворот к внутренним. Когда захватчики прорывали первый рубеж обороны, они оказывались в каменном мешке под перекрестным дождем из стрел защитников крепости.

Есть и тайный ход к воде. Сделали ступенчатую траншею длиной около 40 метров, на 16 метров она спускается с холма. Своды из плитняка обложили дерном. Был еще тайный вылаз. Иногда требовалось послать в Псков за подмогой. Довольно узкая щель, заложенная камнями, но без раствора. Ночью кладку разбирали, выпускали гонца. Он скатывался по крутому склону, где точно неудобно было бы стоять лагерю врага, плюхался в заболоченную речку Смолку и пробирался к своим.

Крепость не очень большая - 2,4 гектара. Протяженность стен - 623 метра, их высота - от 7,5 до 10 метров. Средняя толщина - четыре метра. Башенные стены потоньше - три метра. А высота их - от 12 до 19 метров. Ливонские рыцари не раз подступались к Изборску и уходили ни с чем. С середины XIV по начало XVI столетия крепость выдержала восемь осад.

Тут и названия такие аппетитные. Вот башня Луковка (она же Куковка). Кстати, с нее каменное строительство тут и началось. И ее стены самые тонкие. Когда появилось огнестрельное оружие, под ней вырыли пороховой погреб.

Самая высокая и мощная из сохранившихся башен называется Вышка. А у ее соседки имя напоминает крепкую настоечку. Как раз с морозца опрокинуть чарочку. Рябиновка! Похоже, нарекли так из-за красных хоругвей, которые вывешивали на стенах. А башня Темнушка так называется, видимо, из-за меньшего количества бойниц. Зимой тут ходить одно наслаждение - настолько все нежно укутано снежным покровом. Пасхальным куличом на белой скатерти стоит Никольский собор.

Давайте выйдем из крепости и пройдем к Словенским ключам. Так как потоки бегут по известняку, минерализация у них очень сильная. Родники питают Городищенское озеро. У самого берега оно не замерзает. Там плавают утки и лебеди.

Маршрут

Псков - Старый Изборск: 30 километров, час езды, восемь литров бензина.

Собор в Изборске. Фото: Роман Мерзляков/РГ

В гостях у Пушкина

Если ехать из Москвы, то лучше не заезжая в Псков, так ближе. Москва - Пушкинские Горы: 650 километров, семь часов езды, 180 литров бензина.

Поселок Пушкинские Горы в Псковской области своим названием свидетельствует о связи с великим поэтом. В окрестностях находится его родовое имение Михайловское.

При желании есть где остановиться и перекусить. Есть приличные заведения. Пушкин на вывесках встречается регулярно. Но вообще могли бы и в оформлении меню больше фантазии проявить. Наверняка туристов привлекли бы, например, уха "Золотая рыбка", овощной салат "Анчар", фига с маслом "Клеветникам России", чернослив в шоколаде "Арап Петра Великого", вареная полба "Балда", баранье рагу "Кавказский пленник", желудевый паштет "Дубровский", глазунья "Мороз и солнце", мясная нарезка "Пир во время чумы".

Дома у Пушкина как-то по-особенному - нет, не понимаешь (что там особо понимать?), а чувствуешь строки: "Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит". Ну да, ты ведь сам видишь ту же картину, что и поэт 200 лет тому назад.

В имении Михайловское теперь музей-заповедник. Места тут хорошие, но для Пушкина они были ссылкой 1824-1826 годов. Потом Александр вспоминал: "Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных". Можно посетить барскую усадьбу. И даже просто прогуляться по приусадебному парку - уже возможность проникнуться атмосферой. Снега по щиколотку. Но чистота радует глаз. Многое тут восстановлено в ХХ веке. Большинства предметов рука Александра Сергеевича никогда не касалась. Но воссоздано с любовью. Совсем не сложно представить среди этих снегов людей позапрошлого столетия, которые стали ближе и понятнее нам во многом именно благодаря Пушкину.

Пушкинская деревня. Фото: Роман Мерзляков

Маршрут

Псков - Пушкинские Горы: 102 километра, два часа езды, 30 литров бензина. Среди этих снегов людей позапрошлого столетия, которые стали ближе и понятнее нам во многом именно благодаря Пушкину.