Гериатр рассказал о неожиданных симптомах "омикрона" у пожилых

Слабость, нарушение сна и депрессия могут оказаться симптомами "омикрона" у граждан старшего возраста. При этом температуры может и не быть, сообщает Минздрав Республики Коми со ссылкой на главного внештатного гериатра региона Наталью Дубову.

Коронавирусная инфекция у пожилых нередко сопровождается необычными симптомами, это очень рискованная ситуация, поскольку человек может списывать свое состояние на обычное недомогание и не связывать его с COVID-19. Это опасно. Так, гражданин, не подозревающий, что у него коронавирус, может не уйти на самоизоляцию. Кроме того, он рискует пустить болезнь на самотек и не забить тревогу, если состояние начнет ухудшаться и появятся осложнения.

По словам Натальи Дубовой, штамм "омикрон" в целом переносится легче, но у пожилых людей есть свои особенности. Так, начинаться болезнь может как легкое недомогание, протекающее довольно вяло. Но если не начать лечение, могут развиться осложнение.

Эксперт советует обратить внимание на то, что у пожилых людей при "омикроне" может и не подниматься температура, однако болезнь, как правило, заявляет о себе обострением хронических заболеваний, головнями болями или болями в сердце. Часто пациенты жалуются на общую слабость, депрессию и нарушение сна.

Врач советует быть внимательными к себе. Если пожилой человек замечает, что чувствует себя необычно, то ему имеет смысл обратиться в медучреждение. Даже если выяснится, что это просто зимняя хандра, лучше перестраховаться.

Учитывая, способность "омикрона" маскироваться, врач советует не заниматься самолечением. Диагноз должен ставить врач.

Также гериатр призвала пожилых людей не запираться в четырех стенах и не уходить на самоизоляцию, если они хорошо себя чувствуют. По словам Дубовой, поддерживать иммунитет помогают прогулки на свежем воздухе. А вот людных мест лучше пока избегать, чтобы не подхватить коварный вирус.

Гериатр также перечислила симптомы, когда нужно обязательно вызывать "скорую". В частности, если повысилась температура до 39 градусов, возникла одышка и стало не хватать кислорода, слабость кажется нестерпимой и появились боли за грудиной, нужно звонить "03". Тем, у кого есть пульсоксиметр, врач посоветовала регулярно проверять сатурацию и вызывать врача, если концентрация кислорода в крови составила меньше 95 процентов.