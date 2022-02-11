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11.02.2022 13:43
Рубрика: Общество

В России впервые изучат поведение болезнетворных бактерий в космосе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета первыми в мире изучат биопленки, которые образуются в условиях микрогравитации на космическом корабле. Цель исследования - выявить, как растут бактерии в космосе, чтобы в будущем разработать технологии, защищающие астронавтов от инфекционных заболеваний во время длительных полетов.

Фото: M. Kornmesser/ESO
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Как сообщили в пресс-службе СПбГУ, на Земле микроорганизмы живут в так называемых бактериальных биопленках. Такие пленки есть в микробиоте, на слизистых оболочках, в коже. Иногда в составе биопленки один вид бактерий, а иногда несколько. Причем, случается так, что пленка не полностью состоит из бактерий, порой на ней есть еще защитный слой из полисахаридов, который отражает действия противомикробных препаратов. При этом нужные для развития бактерий вещества пленка забирает из окружающей среды. Именно поэтому вылечить бактериальную инфекцию иногда бывает так сложно.

Некоторое время назад ученые задались вопросом, а как будут жить биопленки в космосе, ведь все достижения современной медицины направлены на борьбу с бактериями в земных условиях. Первые исследования показали: лактобактерии развиваются в биопленках быстрее, чем на Земле, причем, активнее всего они скапливаются на полистерольных поверхностях. На космических аппаратах из него сделаны некоторые детали приборов, а также лабораторная посуда, которую астронавты используют во время опытов.

Также ученые исследуют, как на бактериальные биопленки в условиях микрогравитации воздействуют противомикробные препараты. Кроме того, петербургские специалисты намерены изучить, как космический полет в целом влияет на дрожжи и бактерии, является ли микрогравитация для микроорганизмов стрессовым фактором.

В регионах Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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