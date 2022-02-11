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Рубрика: Происшествия

В Ленобласти на инженера завели дело за гибель рабочего от наледи

Текст: Марина Ледяева (Ленинградская область)

В городе Гатчине Ленинградской области главного инженера бумажной фабрики "Коммунар" обвинили в нарушении правил охраны труда, которое привело к гибели рабочего при падении наледи.

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Как сообщает СК по региону, 7 февраля на территории предприятия на 63-летнего мужчину с крыши упала ледяная глыба. От полученных травм он скончался на месте.

Следствие полагает, что главный инженер фабрики, который отвечает за содержание зданий предприятия, не организовал выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. В результате произошла трагедия.

Обвиняемый дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие также внесло представление в адрес совета директоров фабрики в связи с ненадлежащим контролем за работой должностных лиц. Расследование продолжается.

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