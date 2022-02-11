В Петербурге группировка незаконно поставила на учет 14 тысяч мигрантов

В Санкт-Петербурге полицейские задержалиорганизованную группу из пяти человек, подозреваемых в незаконной постановке 14 тысяч иностранцев на миграционный учет.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в организованную группу входил гражданин одной из стран дальнего зарубежья. Криминальный бизнес работал с 2018 года. Фигуранты находили в Северной столице иностранцев, которые только что приехали в город или уже давно в нем жили. Подозреваемые предлагали им за денежное вознаграждение оформить документы для постановки на миграционный учет.

При этом граждан соседних государств уверяли, что все будет совершенно законно, но в действительности члены группы подавали в миграционные органы ложные сведения о том, где будут жить и работать приезжие из других стран. Для этого подозреваемые оформляли фиктивные уведомления и трудовые договоры с неработающими фирмами-однодневками, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Двое задержанных находятся под стражей, еще двоим запрещены определенные действия, пятая фигурантка дала подписку о невыезде. У всех прошли обыски, изъяты электронные носители информации и документы.