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Рубрика: Происшествия

В Петербурге ребенка насмерть сбил пригородный поезд

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге пригородная электричка сбила шестилетнего мальчика. Ребенок скончался в больнице.

В Симферополе полицейский сбил ребенка

Как сообщают в Северо-Западной транспортной прокуратуре, трагедия произошла 11 февраля в 17.52 на 16-м километре железнодорожного перегона Лахта - Новая деревня. Согласно предварительным данным, мальчик перебегал пути перед двигавшимся пригородным поездом № 6084 в не предназначенном для перехода месте. В прокуратуре подчеркивают, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать наезда (громко сигналил, применил экстренное торможение), однако столкновение все-таки произошло. Медики не смогли спасти жизнь ребенка.

Сейчас Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По результатам будет дана оценка действиям всех, кто так или иначе причастен к ЧП, при наличии оснований будут приняты меры. Дело держит на личном контроле Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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