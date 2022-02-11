В Петербурге ребенка насмерть сбил пригородный поезд

В Санкт-Петербурге пригородная электричка сбила шестилетнего мальчика. Ребенок скончался в больнице.

Как сообщают в Северо-Западной транспортной прокуратуре, трагедия произошла 11 февраля в 17.52 на 16-м километре железнодорожного перегона Лахта - Новая деревня. Согласно предварительным данным, мальчик перебегал пути перед двигавшимся пригородным поездом № 6084 в не предназначенном для перехода месте. В прокуратуре подчеркивают, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать наезда (громко сигналил, применил экстренное торможение), однако столкновение все-таки произошло. Медики не смогли спасти жизнь ребенка.

Сейчас Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По результатам будет дана оценка действиям всех, кто так или иначе причастен к ЧП, при наличии оснований будут приняты меры. Дело держит на личном контроле Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.