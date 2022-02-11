В Петербурге столкнулись три спешившие на вызов пожарные машины

В Санкт-Петербурге на Российском путепроводе столкнулись три пожарные машины. ДТП произошло вечером 10 февраля.

Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка, автомобили спешили на тушение возгорания на территории компании "Полимерстройматериалы" на Ириновском проспекте, 1. На светофоре водитель одной из машин не справился с управлением, из-за этого произошло столкновение.

- Никто не пострадал. Инцидент сказался только на железе и настроении наших сотрудников, - добавил Андрей Литовка. - Что касается пожара, то он был небольшим - на территории предприятия горел погрузчик, с его тушением справились другие подразделения.

ДТП с участием трех автомобилей МЧС запечатлел на видео и выложил в соцсети прохожий.