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11.02.2022 13:57
Рубрика: Происшествия

Астраханские чиновники ответят в суде за махинации на 40 миллионов

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

В Астраханской области трое чиновников Приволжского района предстанут перед судом по обвинению в махинациях со зданием детского сада.

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Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по области, начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации подозревают в том, что он подписал контракт на принятие на баланс муниципалитета детского сада на 60 мест в селе Атал. При этом строительство здания было еще не завершено, хотя фирма получила 40 миллионов рублей из бюджета.

Строительная организация, как отмечают в СК, была подконтрольной бывшему главе Приволжского района. Ранее в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело за незаконное участие в предпринимательской деятельности и мошенничестве.

Фигурантом стал еще один чиновник - бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Все уголовные дела направлены в суд.

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