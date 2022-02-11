Горный курорт в Сочи ввел прямое онлайн-бронирование апартаментов

Сочинский горный курорт "Красная Поляна" перешел на прямое бронирование всех апартаментов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего комплекс апартаментов на курорте насчитывает 1398 номеров. Ранее 94 процентов номеров можно было бронировать только через туроператора "Библио-Глобус". Теперь все апартаменты будут выставлены в онлайн, но туроператоры тоже смогут взять квоты мест.

- Ранее мы выставляли в прямое бронирование лишь 85 апартаментов класса премиум, а реализацией туристам проживания в остальных 1313 апартаментах занимался исключительно туроператор "Библио-Глобус", - сообщили в администрации курорта и уточнили, что нововведение связано с истечением действия пятилетнего договора.

Все 1398 апартаментов уже доступны для бронирования проживания на даты, начиная с 1 апреля, на официальном сайте курорта.

По словам операционного директора горнолыжного курорта Яны Перепечаевой, с переходом на прямое бронирование всего комплекса апартаментов курорт рассчитывает "увеличить загрузку в низкий сезон, летние месяцы и существенно расширить целевую аудиторию".

Для привлечения прямых туристов здесь поменяли систему бронирования: онлайн-клиентам обещают расширенные опции выбора апартаментов по разным критериям, включая вид из окна, количество спален и расположение апартамента на 540 или 960 метрах над уровнем моря.

Как рассказали эксперты, апартаменты традиционно пользовались высоким спросом на всех курортах горного кластера Сочи.

- Это удобный вид проживания как для горнолыжников, так и семейных туристов, - считают туроператоры по внутреннему туризму. - Апартаменты на горнолыжном курорте разные - от однокомнатных в 30-100 квадратных метров, до двухуровневых с пятью спальнями в 280 квадратных метров, везде есть кухня. Проживать можно даже с домашними животными, рядом есть и нужная инфраструктура - от магазинов и ресторанов до прачечных, химчисток, ателье, различные детские развлечение и другое.