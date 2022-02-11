На трассе "Каспий" в Калмыкии четыре человека погибли в ДТП

В Калмыкии четыре человека погибли в столкновении двух автомобилей на трассе Р-22 "Каспий". Еще один человек госпитализирован в больницу Кетченеровского района республики.

Как сообщает МВД региона, столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с ВАЗ-2121 произошло в 13:15. Три пассажира и водитель легкового автомобиля скончались на месте ДТП. Еще один пассажир автомашины госпитализирован.

"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб", - уточнили в ведомстве.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Прокурор республики контролирует расследование.