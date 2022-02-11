Новости

Власти ДНР сообщили, что ВС Украины перебросили на Донбасс дивизион С-300 11:43
"Поволжского маньяка" обвинили в совершении 32 убийств 11:40
Врач рассказал, как облегчить кашель при "омикроне" 11:39
В России до 15 июля отменят обязательный стаж для ученых, работающих на Севере 11:36
СМИ: Госпитализированную с COVID актрису Зинаиду Кириенко парализовало 11:29
Путин поручил увеличить гранты на исследования под руководством ведущих ученых 11:26
Таможня изъяла элитный алкоголь в Москве на миллион рублей 11:23
Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в Москве в 2022 году 11:21
Новая китайская подлодка попала на видео 11:20
Совфед дал статус ветеранов прокурорам, работавшим в Чечне в 1994-1996 годах 11:19
Андрей Бочкарёв: Миллион "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала года 11:15
Под Новороссийском озеро Абрау затопило дорогу и набережную 11:09
Первое издание "Слова о полку Игореве" продали на торгах за 3,4 миллиона рублей 11:01
Порядок оплаты труда присяжных будет определять правительство 10:46
Росстат пересмотрел данные по доходам россиян в 2020 году на триллион рублей 10:41
Собянин: Врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19 10:38
Совфед поддержал кандидатуры на должности региональных прокуроров 10:33
Собянин: Пик заболеваний "омикроном" в Москве прошел 10:32
Обвиняемые в нападении на магазин в Истре признали вину еще по двум эпизодам 10:22
Минск: Во время учения "Союзная решимость" запланированы три пресс-тура 10:14
Собянин сообщил об увеличении с понедельника объемов плановой помощи в поликлиниках 10:13
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофой срыв закупок газа Украиной 10:12
Глава ОКР Поздняков: Похоже, что кто-то специально придерживал пробу Валиевой до Олимпиады 10:10
В Минске пройдет концерт, посвященный Федору Шаляпину 10:08
Второй полк "Авангардов" может заступить на дежурство до конца года 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 11:09
Рубрика: Происшествия

Под Новороссийском озеро Абрау затопило дорогу и набережную

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из-за обильных осадков из берегов вышло озеро Абрау, которое находится в 14 километрах от Новороссийска, и затопило автомобильную дорогу и набережную.

Фото: Владимир Аносов
Аномальные запасы снега обещают наводнения. В какие регионы придет большая вода

Как сообщили "РГ" в пресс-службе администрации города, критической отметки озеро не достигло, угрозы жизни и здоровью жителей нет. В обычном режиме работает и расположенный недалеко от озера известный завод по выпуску шампанского. Уточняется, что это рядовая ситуация, которая происходит каждый год.

Однако местные жители сильно обеспокоены и считают, что в этом году особенная ситуация. Некоторые связывают это с вырубкой леса и строительством домов и гостиниц, а также проблемой с отводом воды.

"Так каждый год подтапливает, но сейчас, конечно, треш", "Красиво! Сила природы впечатляет и в то же время стихия очень разрушительна!", - делятся впечатлениями от увиденного пользователи в соцсети и надеются, что скоро все стабилизируется: "Вода отступит, и летом вновь зазвучат фонтаны и появятся толпы туристов".

Кстати

Абрау - самое большое пресноводное озеро Краснодарского края и одно из крупнейших на Кавказе. На берегу озера Абрау расположено одноименное село. Площадь озера составляет от 600 метров до двух километров, а наибольшая глубина - от 10 до 15 метров.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Фото

Главное сегодня

Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
ФСБ пресекла деятельность сети подпольных торговцев оружием
Актриса из "Оптимистов" и "Ёлок" Евгения Брик умерла в 40 лет
Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
Для нарушителей режима в тюрьмах введут дополнительные ограничения