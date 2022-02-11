Под Новороссийском озеро Абрау затопило дорогу и набережную

Из-за обильных осадков из берегов вышло озеро Абрау, которое находится в 14 километрах от Новороссийска, и затопило автомобильную дорогу и набережную.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе администрации города, критической отметки озеро не достигло, угрозы жизни и здоровью жителей нет. В обычном режиме работает и расположенный недалеко от озера известный завод по выпуску шампанского. Уточняется, что это рядовая ситуация, которая происходит каждый год.

Однако местные жители сильно обеспокоены и считают, что в этом году особенная ситуация. Некоторые связывают это с вырубкой леса и строительством домов и гостиниц, а также проблемой с отводом воды.

"Так каждый год подтапливает, но сейчас, конечно, треш", "Красиво! Сила природы впечатляет и в то же время стихия очень разрушительна!", - делятся впечатлениями от увиденного пользователи в соцсети и надеются, что скоро все стабилизируется: "Вода отступит, и летом вновь зазвучат фонтаны и появятся толпы туристов".

Кстати

Абрау - самое большое пресноводное озеро Краснодарского края и одно из крупнейших на Кавказе. На берегу озера Абрау расположено одноименное село. Площадь озера составляет от 600 метров до двух километров, а наибольшая глубина - от 10 до 15 метров.