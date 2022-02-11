Проректора госуниверситета на Кубани отстранили из-за уголовного дела

Суд в Краснодарском крае по ходатайству следствия отстранил от должности проректора Армавирского государственного педагогического университета. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, следственное управление СК по региону сейчас расследует возбужденное против нее уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

- Следствие полагает, что она дала распоряжение об изготовлении документов, свидетельствующих об утрате ведомостей и зачетной книжки студента, с целью последующего внесения ложных сведений в аналогичные ведомости, содержащиеся в электронной системе "Электронные ведомости", и переноса этих сведений в дубликат зачетной книжки для последующей выдачи студенту диплома об образовании, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

По мнению суда, если проректор останется на своей должности, то может помешать проведению предварительного следствия, поэтому ее решили временно отстранить от должности. Расследование уголовного дела продолжается.