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11.02.2022 12:48
Рубрика: Происшествия

Проректора госуниверситета на Кубани отстранили из-за уголовного дела

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Суд в Краснодарском крае по ходатайству следствия отстранил от должности проректора Армавирского государственного педагогического университета. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, следственное управление СК по региону сейчас расследует возбужденное против нее уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

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- Следствие полагает, что она дала распоряжение об изготовлении документов, свидетельствующих об утрате ведомостей и зачетной книжки студента, с целью последующего внесения ложных сведений в аналогичные ведомости, содержащиеся в электронной системе "Электронные ведомости", и переноса этих сведений в дубликат зачетной книжки для последующей выдачи студенту диплома об образовании, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

По мнению суда, если проректор останется на своей должности, то может помешать проведению предварительного следствия, поэтому ее решили временно отстранить от должности. Расследование уголовного дела продолжается.

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