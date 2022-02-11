The Drive: летающий радар А-100 расширит возможности ВКС России

Новейший самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" значительно расширит возможности российских ВКС. Построенный в Таганроге "летающий радар" уже опробовал радиотехническое оборудование в полете.

Как сообщает издание The Drive, новый авиационный комплекс "Премьер", размещенный на базе модернизированного Ил-76, обеспечит значительное расширение возможностей по сравнению с существующими самолетами ДРЛО - А-50 и А-50У.

"Наиболее примечательно, что "Премьер" оснащен совершенно новым радаром, который имеет активную функцию электронного сканирования по высоте". - сообщает издание.

Активное электронное сканирование обеспечивает преимущества с точки зрения точного обнаружения и нацеливания даже на небольшие или незаметные объекты, летящие низко над местностью, а также большую дальность, надежность и общую гибкость по сравнению с механическим сканированием. Цифровые технологии также более эффективны в условиях радиоэлектронной борьбы.

По сравнению с A-50 и A-50У новый комплекс A-100 имеет ряд новых антенн и обтекателей, которые указывают на дополнительные возможности в виде электронной поддержки воинских подразделений, связи и управления боем.

Напомним, что 9 февраля комплекс А-100 совершил первый полет с включенным радаром. Как рассказали в Госкорпорации "Ростех", в ходе вылета проверялась работоспособность авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса. "Все системы отработали в соответствии с заданными параметрами", - отметили на предприятии.