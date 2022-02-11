Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.02.2022,  
11:26
Текст:  Николай Грищенко

The Drive: летающий радар А-100 расширит возможности ВКС России

Фото: ТАНТК имени Бериева Фото: ТАНТК имени Бериева
Фото: ТАНТК имени Бериева

Новейший самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" значительно расширит возможности российских ВКС. Построенный в Таганроге "летающий радар" уже опробовал радиотехническое оборудование в полете.

Как сообщает издание The Drive, новый авиационный комплекс "Премьер", размещенный на базе модернизированного Ил-76, обеспечит значительное расширение возможностей по сравнению с существующими самолетами ДРЛО - А-50 и А-50У.

"Наиболее примечательно, что "Премьер" оснащен совершенно новым радаром, который имеет активную функцию электронного сканирования по высоте". - сообщает издание.

Активное электронное сканирование обеспечивает преимущества с точки зрения точного обнаружения и нацеливания даже на небольшие или незаметные объекты, летящие низко над местностью, а также большую дальность, надежность и общую гибкость по сравнению с механическим сканированием. Цифровые технологии также более эффективны в условиях радиоэлектронной борьбы.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Второй полк "Авангардов" может заступить на дежурство до конца года

По сравнению с A-50 и A-50У новый комплекс A-100 имеет ряд новых антенн и обтекателей, которые указывают на дополнительные возможности в виде электронной поддержки воинских подразделений, связи и управления боем.

Напомним, что 9 февраля комплекс А-100 совершил первый полет с включенным радаром. Как рассказали в Госкорпорации "Ростех", в ходе вылета проверялась работоспособность авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса. "Все системы отработали в соответствии с заданными параметрами", - отметили на предприятии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Chinese Forces / youtube.com
Новая китайская подлодка попала на видео 11:20
Представлен новый вариант погружающегося патрульного корабля "Страж" 09.02.2022
Беспилотник "Сириус" получит новые функции 07.02.2022
самолеты
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Применение советского бомбометного комплекса "Дамба" показали на видео 10.02.2022
Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС 10.02.2022
Forbes назвал МиГ-31К угрозой возмездия для НАТО 09.02.2022
ВКС России
Фото: Минобороны РФ
19FortyFive назвал тактическое ядерное оружие РФ головной болью для НАТО 10.02.2022
MW: Су-57 идеален для ослепления противника 07.02.2022
Мантуров назвал сроки передачи Минобороны первого построенного "с нуля" Ту-160М 04.02.2022