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11.02.2022 18:24
Рубрика: Общество

В Анапе Дворец бракосочетаний возвели с прицелом на свадебный туризм

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе открыли новый Дворец бракосочетаний. Он представляет собой не только красивый образец архитектуры, но и построен с расчетом на развитие свадебного туризма на курорте, который становится все популярнее. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города-курорта.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В церемонии открытия Дворца бракосочетаний приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Кубани Анна Минькова, мэр Анапы Василий Швец..

Здание ЗАГСа выполнено в современном стиле с облицовкой из натурального камня, панорамными окнами и фасадной подсветкой. Интерьер оформили в цвет песка с имитацией морской пены в мощении пола, что является отсылкой к курортной тематике. Праздничности также добавляют скульптуры и картины на морскую тематику. При этом сам Дворец бракосочетаний имеет две зоны: торжественную площадью 170 квадратных метров - для регистрации браков, и деловую в 50 квадратных метров - для оформления различных документов. Это сделали, чтобы развести потоки людей и обеспечить их комфортное пребывание. Также на территории предусмотрена безбарьерная среда.

- Сегодня долгожданное, знаковое и значимое событие для Анапы, - отметил Юрий Бурлачко. - Долгие годы ЗАГС находился на втором этаже торгового комплекса, а это не место для такого святого и торжественного события, как свадьба. Я убежден, что пройдет совсем немного времени, и этот прекрасный Дворец бракосочетания станет визитной карточкой Анапы.

- Уверена, что хорошая тенденция по увеличению количества браков и рождения детей, которая сложилась в Анапе, благодаря этому Дворцу будет только возрастать, - подчеркнула Анна Минькова.

На территории, прилегающей к Дворцу бракосочетаний, на площади примерно в 4,5 тысячи квадратных метров запланировано создание зоны для регистраций на открытом воздухе. Там хотят создать фонтан и насколько фотозон, а также установить скульптуры.

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