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Рубрика: Происшествия

В Симферополе полицейский сбил ребенка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники Главного следственного управления по Крыму и Севастополю организовали доследственную проверку из-за наезда сотрудником полиции на ребенка в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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Накануне на улице Маршала Жукова автомобиль, которым управлял полицейский, сбил 11-летнего мальчика. Тот, по предварительным данным, выскочил из-за стоявшего автобуса на проезжую часть за пределами пешеходного перехода.

В результате происшествия ребенок получил ушиб голени. На месте ему оказали медицинскую помощь. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователи не выявили у полицейского алкогольного опьянения. По результатам проверки они примут соответствующее процессуальное решение.

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