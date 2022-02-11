В Симферополе полицейский сбил ребенка

Сотрудники Главного следственного управления по Крыму и Севастополю организовали доследственную проверку из-за наезда сотрудником полиции на ребенка в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне на улице Маршала Жукова автомобиль, которым управлял полицейский, сбил 11-летнего мальчика. Тот, по предварительным данным, выскочил из-за стоявшего автобуса на проезжую часть за пределами пешеходного перехода.

В результате происшествия ребенок получил ушиб голени. На месте ему оказали медицинскую помощь. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователи не выявили у полицейского алкогольного опьянения. По результатам проверки они примут соответствующее процессуальное решение.