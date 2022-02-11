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11.02.2022 10:13
Рубрика: Происшествия

Бывший замглавы района в Челябинской области задержан за взятку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Материалы проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области по строительству очистных сооружений в городе Кропачево вылились в уголовное дело. По версии следствия, взятку от представителя подрядной организации, до сих пор не завершившей работы, получил бывший заместитель главы Ашинского муниципального района.

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- По данным следствия, подозреваемый в 2018 году получил взятку в крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта, - сообщил представитель следственного управления СК региона Александр Скорик. - Действия чиновника квалифицированы по статье о получении взятки в крупном размере, предусматривающей наказание от крупного штрафа до 12 лет лишения свободы с лишением правы занимать определенные должности еще на срок до 10 лет.

Ранее КСП выявила факты невыполнения работ по муниципальному контракту на строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении. В частности установлено, что при незаконном содействии администрации района компании-подрядчику оплачены работы по муниципальному контракту. Хотя по состоянию на 10 февраля работы так и не закончены, а объекты в эксплуатацию не введены.

Изначально по материалам проверки в отношении неустановленного круга лиц администрации были возбуждены дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий.

Теперь к ним добавилось дело о взятке. По данным следствия, бывший замглавы района получил от подрядчика не менее 150 тысяч рублей. Впрочем, окончательный размер подношения пока не называется.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ГУ МВД по Челябинской области.

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