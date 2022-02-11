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11.02.2022 08:52
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала челябинца за 20 ложных сообщений об угрозах теракта

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

ФСБ задержала жителя Челябинска, причастного к 20 анонимным сообщениям об угрозах взрыва в разных регионах России. Как уточнили собственные источники "РГ", задержанному 17 лет.

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Он являлся членом интернет-сообщества, созданного из-за рубежа для дестабилизации ситуации в РФ. Подозреваемый признался в участии в запрещенной деятельности, сообщили в региональном управлении.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Ставропольскому краю совместно с УМВД России по Ставропольскому краю установили: задержанный причастен к 20 анонимным сообщениям об угрозах взрыва в ряде регионов России.

Напомним, ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в ряде российских регионов задержаны 14 участников "сваттингового" сообщества, выполнявших "игровые" задания по ложному минированию социальных объектов.

В отношении всех расследуются уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Им грозит наказание на срок от 3 до 8 лет лишения свободы. Проводится подсчет причиненного ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить.

Розыск остальных лиц, вовлеченных в преступную деятельность интернет-сообществ, продолжается. Несмотря на принимаемые меры по сокрытию этой деятельности в Сети, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности, отметили в УФСБ региона.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Сообщения о лжеминированиях в России

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