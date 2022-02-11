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11.02.2022 06:48
Рубрика: Общество

Как справиться с лишними эмоциями на работе

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Помните фильм "Управление гневом", где доктор Бадди (Джек Николсон) учил жизни тихоню Дэйва (Адам Сэндлер)? Это про те самые эмоции, про то, как не впадать в истерики и не предаваться меланхолии в каждой нестандартной ситуации. Что делать, чтобы оставаться в здравом уме и твердой памяти?

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Несколько простых советов дала глава представительства Международной федерации коучинга в Тюмени и регионе Ирина Столяр. Правила подойдут всем без исключения, а особенно тем, кто в ближайшее время намерен пройти процедуру собеседования при приеме на работу. Загруженным делами коллегам это тоже пригодится.

Один из способов успокоиться - обратиться к дыхательным экспресс-практикам. Они помогут при страхе и тревоге. Первая практика называется "4-6-8": сделайте вдох носом (досчитайте про себя до четырех), задержите дыхание (досчитайте до шести), выдохните через рот со свистом (счет до восьми). Вторая практика носит название "7-11": сделайте вдох (считайте про себя до семи), а потом плавный выдох через открытый рот (счет до одиннадцати).

- Дыхание - великолепный помощник, когда нужно справиться с волнением, - подчеркивает Ирина Столяр.

Еще один способ управлять собой - мышечная релаксация.

- Уприте ноги в пол и максимально напрягите мышцы (счет до восьми), задержитесь на две секунды, потом резко расслабьтесь, можно добавить выдох через открытый рот. Или же можно сжимать ладонь в кулак, точно также напрягая мышцы, считать до восьми, а потом расслабляться. Вместе с мышечным перенапряжением уйдут и интенсивные эмоции, вы поможете себе быстро "прожить" их через тело, - отметила специалист.

Этот метод помогает настроиться на собеседование. Хорош он и во время муторной работы - например, им часто пользуются руководители на затянувшихся совещаниях, украдкой, под столом, "делая кулаки".

Последняя практика - "Эмоциональные кнопки" авторства бизнес-тренера Яны Лейкиной - даст быстрый результат, если прибегать к ней ежедневно. Для начала вспомните, что вас радовало неделю или пару дней назад, от чего вам хорошо именно сегодня и закрепите эти воспоминания. Примите "положение радости": плечи расправлены, грудь свободна, улыбка на лице. Несколько минут побудьте в этом состоянии. Третий момент - слова, простые указания мозгу: "мне интересно", "у меня получится", "я найду выход" и так далее. Таким образом вы сами запрограммируете себя на отличный и спокойный день.

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