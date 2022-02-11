Минобороны построило в Тюмени новый медицинский центр

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны РФ возвели в Тюмени крупный многопрофильный медицинский центр "Мать и дитя". В пятницу состоялась церемония его открытия.

В ней участвовали полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, гендиректор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер, военные строители, руководители здравоохранения и ведущих медицинских вузов, представители общественности.

Современное двухэтажное медучреждение построили с нуля в рекордно короткий срок - меньше чем за полгода. Площадь новой лечебницы - около 5 тысяч кв. метров. Стационар рассчитан на 80 коек, 12 из которых реанимационные. Все палаты в этом центе оборудованы системой подачи кислорода.

Кроме того, там созданы условия для оказания высококвалифицированной помощи по различным направлениям. Это и акушерство-гинекология, и педиатрия. А также лучевая и лабораторная диагностика, хирургия, урология, эндоскопия, неврология и кардиология.

В связи с острой необходимостью в дополнительных местах для лечения людей с коронавирусом на первом этапе медцентр будет главным образом принимать таких пациентов. А после пандемии лечебница перейдет на обычный режим и станет работать как стационар по всем медицинским направлениям.