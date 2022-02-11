На Урале коммунальщики "повесили" на инвалида бесхозную канализацию

В городе Южноуральске Челябинской области возникла странная ситуация с передачей сетей канализации и водоснабжения жителям частного сектора. Пожилая женщина-инвалид неожиданно для себя стала собственницей колодца и 25 метров канализации, построенных в свое время за государственный счет и обслуживавшихся местным водоканалом. Активисты челябинского штаба ОНФ пришли к выводу, что таким образом коммунальщики пытаются избавиться от неликвидного имущества и связанных с ним проблем.

Как пояснили в ОНФ, все началось, когда пенсионерку-инвалида Надежду Мустафину пригласили перезаключить договор на водоснабжение и водоотведение. Сказали, что это простая формальность. А когда в конце декабря ее участок начали топить стоки, аварийные службы приехать отказались. В городском водоканале ответили, что по новому договору она сама отвечает за состояние сетей и канализационного колодца на ее участке, а значит, должна самостоятельно оплачивать их обслуживание и ремонт.

Как выяснилось, эта обязанность в договоре была прописана мелким шрифтом. А прочитать его повнимательней женщине возможности не дали - дескать, не задерживайте занятых людей, дома разберетесь.

С начала года пенсионерка потратила уже около 13 тысяч рублей на вызовы частных ассенизаторов для откачки канализации. Выяснилось, что наиболее вероятная причина затопления - в нарушенном обратном уклоне на сетях, проложенных хаотично и беспорядочно.

По словам эксперта ОНФ Антона Неверова, по сути, пенсионерку попросту сделали крайней - ее дом является последним в общей ветке канализационной сети, и на ее участке находится конечная точка - накопительный колодец. В итоге женщине определили зону ответственности, выходящую далеко за пределы ее участка.

- Оказалось, что мама теперь содержит 25 метров трубы, которая находится на другом участке. Вообще, вся эта ситуация выглядит абсурдно: администрация молчит, а в водоканале ссылаются на то, что у них по этим коммуникациям нет никаких документов, значит, трубы - частные. Но ведь раньше они их обслуживали, - посетовал в разговоре с активистами сын пенсионерки Артем Мустафин.

Изучив документы, в ОНФ пришли к выводу, что договоры водоканал намеренно оформляет с использованием сносок мелким шрифтом. А от необходимости указывания собственника сетей избавился, начисто убрав из документа пункт о балансовой принадлежности.

Зато недавно в адрес Мустафиных пришло очередное письмо с договором, в котором пенсионерке предложили вместе с соседями содержать сети водоснабжения, самостоятельно согласовав с ними границы ответственности.

Общественники направили обращение в прокуратуру и настаивают на тщательной проверке ситуации. Ранее прокуратура установила, что спорные сети являются бесхозными. А значит, муниципалитет обязан принять их на баланс и передать на обслуживание специализированной организации.