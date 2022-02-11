В Свердловской области отменили дистант для младшей и средней школы

В Свердловской области с 12 февраля для детей откроются кружки и секции, а с 17 февраля ученики 1-8 классов смогут посещать школу в обычном режиме. Об этом на своей странице в Instagram заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По оценкам главы региона, сейчас область вышла на плато по коронавирусу и в ближайшее время начнется сокращение числа заболевших.

Удаленку отменяют в младшей и средней школе, однако, как отметил Куйвашев, дистанционно пока продолжат учиться студенты колледжей и техникумов. Власти региона рекомендовали администрациям учреждений пока не отменять там дистанционку.

Вернуться к очным занятиям студенты смогут, если с началом очного обучения в школах не произойдет резкого роста заболеваемости.

Напомним, удаленку в школах Свердловской области ввели со 2 февраля. Ученики 9-11 классов продолжали заниматься в обычном режиме