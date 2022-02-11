Новости

Биатлонистка Ройселанн выиграла спринт, Резцова - шестая 13:21
Конькобежец ван дер Пул с мировым рекордом выиграл второе золото ОИ в Пекине 13:15
Абсурдом назвали в патриархии идею лишить автокефалии РПЦ в Африке 13:06
Жителя Ставрополья обвинили в подготовке теракта 13:05
Песков рассказал о перспективах нового разговора Путина с Макроном 13:02
Песков оценил итоги переговоров политсоветников в Берлине 13:01
Минприроды предлагает продлить проект "Сохранение лесов" до 2030 года 12:46
WebMoney сообщил о блокировке операций по российским кошелькам 12:43
Министр обороны Великобритании прибыл в Москву 12:42
Росреестр назвал регионы с наибольшим числом сделок с жильем 12:42
Стали известны причина и обстоятельства смерти Евгении Брик 12:42
В столице Болгарии оборудуют штрафстоянки для лошадей 12:39
Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей 12:35
Стал известен состав сборной России на женскую лыжную эстафету на ОИ-2022 12:23
Российские керлингистки проиграли Швейцарии в групповом этапе Олимпиады 12:01
Женская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 11:55
В Тюмени спасли пациентку с полным поражением легких из-за COVID-19 11:50
Власти ДНР сообщили, что ВС Украины перебросили на Донбасс дивизион С-300 11:43
"Поволжского маньяка" обвинили в совершении 32 убийств 11:40
Врач рассказал, как облегчить кашель при "омикроне" 11:39
В России до 15 июля отменят обязательный стаж для ученых, работающих на Севере 11:36
СМИ: Госпитализированную с COVID актрису Зинаиду Кириенко парализовало 11:29
Путин поручил увеличить гранты на исследования под руководством ведущих ученых 11:26
Таможня изъяла элитный алкоголь в Москве на миллион рублей 11:23
Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в Москве в 2022 году 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 11:50
Рубрика: Общество

В Тюмени спасли пациентку с полным поражением легких из-за COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

В тюменской областной инфекционной клинической больнице спасли 65-летнюю пациентку с полным поражением легких на фоне коронавируса.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В Роспотребнадзоре предупредили о серьезных поражениях сосудов при "омикроне"

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, женщина провела в реанимации почти два месяца, надежды на благополучный исход было мало, но врачи не сдавались, и выходили ее: она уже самостоятельно дышит, проходит реабилитацию.

Первые симптомы появились у пенсионерки еще в конце прошлого года, лечить ее начали вовремя, но болезнь развивалась стремительно. КТ показало "белые легкие" - такая картина наблюдается при поражении более 75 процентов. Женщине начали кислородотерапию и высокопоточную неинвазивную вентиляцию легких.

"Состояние менялось не по дням, а по часам. Мы отслеживали показатели жизнедеятельности организма буквально каждую минуту. Но, несмотря на лечение, у больной нарастали явления дыхательной недостаточности. Пришлось прибегнуть к крайнему методу - инвазивной вентиляции легких с наложением трахеостомы, чтобы дать возможность нефункционирующим легким восстановиться и тем самым спасти пациентку", - пояснила Надежда Новопашина, заведующий филиалом моноинфекционного госпиталя на улице Новой.

Больше месяца пациентка лежала на животе, чтобы облегчить вентиляцию легких. Это было непросто и для нее самой, и для медиков. Терапии помогало то, что женщина была нацелена на выздоровление, охотно откликалась на рекомендации врачей.

В Удмуртии спасли четырехмесячного младенца с тяжелым течением COVID-19
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
ФСБ пресекла деятельность сети подпольных торговцев оружием
Власти ДНР сообщили, что ВС Украины перебросили на Донбасс дивизион С-300
В Госдуме назвали меры по решению проблемы с бездомными собаками
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей