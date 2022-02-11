В Тюмени спасли пациентку с полным поражением легких из-за COVID-19

В тюменской областной инфекционной клинической больнице спасли 65-летнюю пациентку с полным поражением легких на фоне коронавируса.

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, женщина провела в реанимации почти два месяца, надежды на благополучный исход было мало, но врачи не сдавались, и выходили ее: она уже самостоятельно дышит, проходит реабилитацию.

Первые симптомы появились у пенсионерки еще в конце прошлого года, лечить ее начали вовремя, но болезнь развивалась стремительно. КТ показало "белые легкие" - такая картина наблюдается при поражении более 75 процентов. Женщине начали кислородотерапию и высокопоточную неинвазивную вентиляцию легких.

"Состояние менялось не по дням, а по часам. Мы отслеживали показатели жизнедеятельности организма буквально каждую минуту. Но, несмотря на лечение, у больной нарастали явления дыхательной недостаточности. Пришлось прибегнуть к крайнему методу - инвазивной вентиляции легких с наложением трахеостомы, чтобы дать возможность нефункционирующим легким восстановиться и тем самым спасти пациентку", - пояснила Надежда Новопашина, заведующий филиалом моноинфекционного госпиталя на улице Новой.

Больше месяца пациентка лежала на животе, чтобы облегчить вентиляцию легких. Это было непросто и для нее самой, и для медиков. Терапии помогало то, что женщина была нацелена на выздоровление, охотно откликалась на рекомендации врачей.