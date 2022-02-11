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Режиссер "Карточного домика" и "Прослушки" снимет фильм о Кафке

Новости
    11.02.2022, 11:46
Текст:   Олег Усков
Фото: А. Свердлов/ РИА Новости Фото: А. Свердлов/ РИА Новости
Фото: А. Свердлов/ РИА Новости

Важная польская режиссер и сценаристка Агнешка Холланд займется биографическим фильмом о богемском писателе Франце Кафке. Что, учитывая биографию Кафки, дело явно непростое - прямо скажем.

Как передает THR, проект только что был анонсирован на кинорынке в Берлине (проходит он виртуально).

Продюсеры сулят "ослепительную калейдоскопическую мозаику", где для нас объединят как события из реальной жизни автора, так и порождения его воображения. Обещан полный обзор всех сорока лет жизни бедного Франца - от рождения в 1883-м в Праге до смерти в 1924-м в Берлине.

Кончина Кафки, напомним, абсолютно душераздирающа: у него обострился туберкулез, писатель не мог уже есть физически и умер, как предположено исследователями, от истощения.

Сценарий напишет уже работавший с Холланд Марек Эпштейн - на основе наработок Майкла Дауни, который выступает соспродюсером предприятия.

Старт съемок намечен на весну следующего года. По касту и дате премьеры определенности еще нет.

Трижды номинант "Оскара" Холланд работала ассистентом у Вайды и Занусси. Писала сценарии для Кесьлёвского ("Три цвета"). Сняла "Полное затмение" с Ди Каприо про отношения Верлена и Рембо, активно работает на телешоу - "Прослушка", "Карточный домик", "Детектив Раш", сериал-ремейк "Ребенка Розмари".

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