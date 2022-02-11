Российские СМИ перехватили лидерство среди испаноязычной аудитории

Российские СМИ, включая телеканал RT, привлекают все большее внимание в испаноязычных странах и "затмевают" американских конкурентов. В США это вызывает беспокойство, американцы полагают, что Москва "пытается запутать" жителей Западного полушария и подорвать "поддержку" Украины в регионе, пишет Foreign Policy.

По заданию Вашингтона специальное исследование проводила компания Omelas, которая использовала систему мониторинга "российской пропаганды" с привлечением технологий искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что во второй половине января российские каналы более чем в три раза превзошли американских конкурентов по показателям вовлеченности аудитории.

Так, телеканал RT опубликовал 1600 постов с упоминанием Украины. Эти видеоролики, статьи и другой контент в соцсетях принесли 173 тысячи лайков, перепостов и комментариев, что составляет почти 40 процентов от всех взаимодействий пользователей с контентом об украинском кризисе на испанском языке.

Авторы исследования пришли к выводу, что испаноязычные пользователи Twitter, YouTube и Facebook, судя по всему, "действительно симпатизируют России". Российские СМИ "умело держат руку на пульсе по любому вопросу и вызывают заинтересованность, необходимую для того, чтобы их повестка становилась главенствующей", отмечается в материале.

Американские эксперты обеспокоены, что администрация Джо Байдена не торопится решать данную проблему, в то время как "профессиональный уровень RT постоянно растет, и, соответственно, повышается качество производимого ими контента". Не исключено, что успех российских публикаций в Латинской Америке повлиял в некоторой степени и на медийный ландшафт США.