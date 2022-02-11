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11.02.2022 11:04
Рубрика: Общество

Ученые узнали, как достичь максимального роста мышц

Текст: Лариса Ионова

Ученые из Университета Эдит Коуэн провели "ленивый" эксперимент по сверхбыстрым силовым нагрузкам, чтобы узнать, как добиться результата, применяя как можно меньше усилий.

В результате они пришли к любопытным выводам: всего за три секунды максимального напряжения мышц можно прийти к достаточно значимым показателям.

В эксперименте приняли участие 39 молодых добровольцев, их разделили на три группы. Все они в течение месяца занимались упражнениями на сокращение мышц с максимальным усилием - всего по три секунды в день пять раз в неделю. Участники первой группы в течение трех секунд выполняла статичное напряжение с гантелями, второй группы - сокращала мышцы бицепса, а третьей группы - разгибала-сгибала руку, удлиняя мышцу.

Спустя месяц ученые сравнили мышечную силу рук участников. Все они показали улучшение параметров мышц в среднем на десять процентов по сравнению с предыдущим периодом без тренировок.

Фото: iStock
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Наибольший эффект был отмечен у участников третьей группы, которые разгибала мышцы во время экспресс-тренировок.

"Результаты исследования показывают, что даже очень короткие физические нагрузки - всего 60 секунд за четыре недели - могут увеличить мышечную силу. Качественные интенсивные экспресс-нагрузки полезны для тела и каждое сокращение мышц имеет значение", - отметил соавтор работы Кен Носака.

Теперь ученые планируют оценить эффект кратковременных физических нагрузок и для других групп мышц. И в конце концов может появиться прекрасный комплекс упражнений для всего тела, не требующий много времени - а всего минуту в день.

Общество Здоровье

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