Сербский депутат Банджур раскритиковал украинского посла за нападки на Россию

Покидающий свой пост посол Украины в Сербии Олександр Александрович выступил в национальном парламенте страны - Народной Скупщине, где в очередной раз обрушился с голословной критикой в адрес России. Это вызвало неподдельное раздражение у сербских депутатов, указавших дипломату на недопустимость подобных заявлений.

Так, представитель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Банджур с сожалением констатировал, что дипломат выражается подобным образом.

"Вместо того, чтобы говорить о способах преодоления кризиса, вы все свое время потратили на грязные слова о России, русском народе и российском президенте, - слова парламентария опубликованы в Telegram-канале "Русский балканист". - Я практически уверен, что никогда российский посол не стал бы подобным образом говорить об Украине, украинском народе и украинском президенте. Я, как заместитель мэра Ниша, принимал множество послов, разговаривал с ними, но ничего подобного никогда не видел. Это просто неприлично для встречи в Народной Скупщине".

Банджур отметил, что сербы видят с некоторой дистанции и Россию, и Украину, и Беларусь, и весь славянский православный мир. "Мы видим вас более близкими друг к другу, чем вы сами себя видите. Вы для нас всегда были единым целым, с определенными различиями, но мы всегда надеялись, что вы будете едины, - добавил он. - Вместо того, чтобы говорить об Украине и отношениях Сербии и Украины, вы нам час рассказываете о России, президенте России, вы учите нас истории, которую никто из нас не знает, мы учили другую историю, как я убежден - настоящую. Мне жаль, что великая славянская страна - Украина, которую я люблю, стала инструментом НАТО в игре против России".

Депутат задал риторический вопрос послу: "Вы помните, что в 2014 году вы в нарушение Конституции свергли легитимного законно избранного президента?".

"Вы говорите, что недовольны отношениями с Россией, что их строили президенты, которые были, как вы говорите, пророссийскими, - продолжил депутат. - Что вы сделали в 2014 году на Евромайдане, организованном западными спецслужбами? Вы свергли легитимно избранного президента Украины, объявили русский язык неофициальным и набросились на русское, скажем так, национальное меньшинство. И они тогда вынуждены были защищаться. Когда Крым объявил о независимости? После Евромайдана. Когда Донбасс восстал? После Евромайдана. Все произошло после Евромайдана. Потому что к власти пришли те, кто русских считает главным врагом. У вас есть одна проблема: Украина думает, что может вернуться к Степану Бандере* и его фашистской идеологии, чтобы это была этнически чистая страна украинцев, где не будет ни русских, ни поляков. А мы знаем, сколько преступлений он совершил".

Напомним, что провокационные антироссийские заявления, интервью и демарши со стороны главы украинской дипмиссии в Белграде Олександра Александровича неоднократно переполняли чашу терпения сербского руководства. В 2017 году МИД и экспертное сообщество страны уже указывали высокопоставленному дипломату из Киева на его место, подчеркивали недопустимость вмешательства в двусторонние отношения Сербии и России, обозначали даже возможность объявления украинца "персоной нон грата".

*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (запрещенная в России экстремистская организация), одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии" (также запрещена в РФ).