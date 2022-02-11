Шойгу и Уоллес вспомнили военное сотрудничество стран во Второй мировой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прилетевший в Москву для встречи с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу, осмотрел выставку, посвященную истории военного сотрудничества СССР и союзных государств в годы Второй мировой войны.

Во время осмотра экспозиции роль своеобразного гида взял на себя российский министр. "Может быть, здесь есть и ваши родственники", - обратился он к Уоллесу, показав на один из снимков. - Вот танки, которые поставляла Великобритания Советскому Союзу. Британские танки имели один недостаток - они по нашему снегу скользили. Поэтому наши конструкторы вместе с английскими коллегами придумали устройство, чтобы танки не скользили. А вот - наши танки",

- Когда мы росли, у нас на уроках всегда рассказывали про Т-34, - отреагировал британец.

Шойгу также рассказал коллеге, что в подмосковном парке "Патриот" есть памятники многим союзникам СССР. "Мы обязательно пригласим вас и госпожу посла в парк "Патриот". Там уже есть многие памятники. Кроме английских, будут "Нормандия-Неман", Франция, Соединенные Штаты, Китай, Вьетнам, Монголия и многие другие - все, кто оказывал помощь Советскому Союзу. На открытие пригласим обязательно", - пообещал Шойгу. А Уоллес напомнил, что военное сотрудничество британцев с русскими началось еще в XV веке. "Очень глубокие корни. Некоторые командующие российских войск были из Шотландии - по приглашению царя", - сказал британский гость.

Развернутая в Минобороны России выставка, на которой побывали Шойгу и Уоллес, рассказывает о взаимопомощи стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацистской Германией. Там представлены подлинные экспонаты из фондов Центрального музея Вооруженных сил РФ, а также копии исторических документов и снимков.

Кстати говоря, еще до встречи с российским коллегой Уоллес возложил венок от британского правительства к Могиле Неизвестного Солдата. А во время разговора с Шойгу он сказал, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и других предыдущих войнах. "Я возложил венок, как бывший солдат. Я сам видел, как много солдат погибали рядом со мной, и я не хотел бы, чтобы какие-либо другие солдаты погибали бы в будущем, как в Европе, так и в других регионах мира", - подчеркнул Уоллес.