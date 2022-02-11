Шойгу назвал факторы, вызвавшие обострение ситуации в Европе

В пятницу Минобороны РФ проинформировало, что на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом министр обороны России Сергей Шойгу обсудил наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран.

Сообщается, что Шойгу констатировал: военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины и военным присутствием НАТО вблизи границ РФ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации. "Министр обороны РФ кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике", - рассказали в Минобороны РФ.

Шойгу, в частности, акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Москвы. А именно - отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ и возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Министр обороны России подчеркнул, что без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно.

"Стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов в ходе военной деятельности", - сказано в сообщении нашего военного ведомства. Там добавили: Сергей Шойгу высказал готовность Минобороны России рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. "Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств", - заявили в ведомстве.