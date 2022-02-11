Шойгу назвал уровень сотрудничества РФ с Великобританией близким к нулю

В пятницу на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом министр обороны РФ Сергей Шойгу очень критично оценил нынешний уровень отношений Москвы и Лондона.

"Это наша первая встреча за последние годы, - напомнил Шойгу. - К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус. Чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы. Без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО. И особенно - с Великобританией с учетом исторического опыта нашего сотрудничества, и боевого сотрудничества".

Российский министр обратил внимание, что сегодня наблюдается запредельная концентрация внимания на вопросах, которые, как считают в России, могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций. "Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. "И "катастрофические", и "потрясающие", и "уничтожающие". Много разных слов", - сказал Шойгу.

Он отметил, что перед встречей с Беном Уоллесом внимательно прочитал выступления министра обороны Британии и его коллег. "К сожалению, мы по-прежнему, видим в каждом выступлении, через строчку, угрозы санкциями. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью", - не скрывал российский министр.