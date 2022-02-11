Шойгу назвал уровень сотрудничества РФ с Великобританией близким к нулю

"Это наша первая встреча за последние годы, - напомнил Шойгу. - К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус. Чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы. Без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО. И особенно - с Великобританией с учетом исторического опыта нашего сотрудничества, и боевого сотрудничества".
Российский министр обратил внимание, что сегодня наблюдается запредельная концентрация внимания на вопросах, которые, как считают в России, могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций. "Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. "И "катастрофические", и "потрясающие", и "уничтожающие". Много разных слов", - сказал Шойгу.
Он отметил, что перед встречей с Беном Уоллесом внимательно прочитал выступления министра обороны Британии и его коллег. "К сожалению, мы по-прежнему, видим в каждом выступлении, через строчку, угрозы санкциями. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью", - не скрывал российский министр.
Шойгу назвал факторы, вызвавшие обострение ситуации в Европе
В пятницу Минобороны РФ проинформировало, что на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом министр обороны России Сергей Шойгу обсудил наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран.
Сообщается, что Шойгу констатировал: военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины и военным присутствием НАТО вблизи границ РФ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации. "Министр обороны РФ кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике", - рассказали в Минобороны РФ.
Шойгу, в частности, акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Москвы. А именно - отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ и возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Министр обороны России подчеркнул, что без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно.
"Стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов в ходе военной деятельности", - сказано в сообщении нашего военного ведомства. Там добавили: Сергей Шойгу высказал готовность Минобороны России рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. "Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств", - заявили в ведомстве.