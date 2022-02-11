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Рубрика: Власть

Шойгу: Западным странам надо прекратить напичкивать Украину оружием

Текст: Александр Степанов
Западным странам необходимо внести вклад в снижение напряженности в Европе, для этого нужно прекратить поставки оружия на Украину. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, Россия предлагает Западу внести свой вклад в снижение напряженности Европе. В первую очередь для этого необходимо прекращение напичкивания оружием Украины. "Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего", - подчеркнул Шойгу.

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Он также задал вопрос главе британского военного ведомства: для чего Британия направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться?

Шойгу констатировал, что в целом, к сожалению, уровень сотрудничества военных ведомств РФ и Великобритании близок к нулю.

Шойгу объяснил британскому коллеге риски накачивания оружием отдельных стран

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил о печальном опыте накачивания оружием отдельных государств. Разговор на эту тему шел в связи с массовыми поставками Западом различного боевого арсенала на Украину.

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"Напомню, что в Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на 80 миллиардов долларов. Если говорить о "Джавелинах", противотанковых установках, то их было оставлено больше 100 в Афганистане. Если говорить о ПЗРК для борьбы с авиационными средствами, то их было оставлено больше 150", - сказал Шойгу.

Он уверен, что все это, безусловно, представляет сегодня угрозу. Особенно, учитывая тот факт, что только за последнее время количество бойцов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ увеличилось в Афганистане вдвое. "И нам трудно понять, куда и в какие руки попадет это оружие. Нам бы не хотелось, чтобы эта тема уходила на второй план. Как и тема беженцев из Афганистана. Как и тема наркотрафика из Афганистана", - подчеркнул министр обороны России.

Шойгу назвал факторы, вызвавшие обострение ситуации в Европе

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу Минобороны РФ проинформировало, что на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом министр обороны России Сергей Шойгу обсудил наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Шойгу: Западным странам надо прекратить напичкивать Украину оружием

Сообщается, что Шойгу констатировал: военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины и военным присутствием НАТО вблизи границ РФ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации. "Министр обороны РФ кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике", - рассказали в Минобороны РФ.

Шойгу, в частности, акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Москвы. А именно - отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ и возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Министр обороны России подчеркнул, что без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно.

"Стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов в ходе военной деятельности", - сказано в сообщении нашего военного ведомства. Там добавили: Сергей Шойгу высказал готовность Минобороны России рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. "Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств", - заявили в ведомстве.

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