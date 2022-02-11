Шойгу: Западным странам надо прекратить напичкивать Украину оружием

Западным странам необходимо внести вклад в снижение напряженности в Европе, для этого нужно прекратить поставки оружия на Украину. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

По его словам, Россия предлагает Западу внести свой вклад в снижение напряженности Европе. В первую очередь для этого необходимо прекращение напичкивания оружием Украины. "Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего", - подчеркнул Шойгу.

Он также задал вопрос главе британского военного ведомства: для чего Британия направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться?

Шойгу констатировал, что в целом, к сожалению, уровень сотрудничества военных ведомств РФ и Великобритании близок к нулю.