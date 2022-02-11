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СМИ: Госпитализированную с COVID актрису Зинаиду Кириенко парализовало

Новости
    11.02.2022, 11:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Попавшая в больницу с коронавирусом народная артистка России Зинаида Михайловна Кириенко находится в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно 112, врачи диагностировали у 88-летней звезды "Тихого Дона" и "Сороки-воровки" геморрагический инсульт.

По данным источника, Кириенко частично парализована. При этом ее состояние осложняет онкологическое заболевание.

Зинаида Кириенко родилась в 1933 году в Махачкале. На экранах - с середины 50-х. При этом уже одна из первых ролей - Натальи Мелеховой в эпопее Герасимова "Тихий Дон" - стала для актрисы знаковой.

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