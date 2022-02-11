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11.02.2022 11:27
Рубрика: Экономика

Социальные расходы "Норникеля" превысили миллиард долларов

Текст: Михаил Яковлев
Горно-металлургический гигант вновь подтвердил статус компании с очень высоким уровнем социальной ответственности, а также устойчивую приверженность "зеленой" повестке.
Фото: Татьяна Рычкова / РГ Фото: Татьяна Рычкова / РГ
Фото: Татьяна Рычкова / РГ

Согласно опубликованной 10 февраля финансовой отчетности по МСФО, в прошлом году ГМК "Норильский никель" удвоила расходы на социальные проекты. К постоянной части, составляющей полмиллиарда долларов, добавились еще 500 миллионов.

Эти средства зарезервированы на проведение до 2035 года беспрецедентной по масштабам реновации Норильска. Ее общий бюджет определен четырехсторонним соглашением между "Норникелем", Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, правительством Красноярского края и заполярным муниципалитетом в сумме 120 миллиардов рублей. Примерно две трети из них выделяет "Норникель".

На реконструкцию жилья компания планирует потратить 46 миллиардов рублей, на обновление коммунальной и социальной инфраструктуры - 19 миллиардов, на повышение безопасности -12, еще три миллиарда пойдут на переселение горожан.

Кроме того, до 2025 года "Норникель" направит 17 миллионов долларов на финансирование программы поддержки коренных малочисленных народов Севера.

Одновременно компания продолжает выполнять обязательства по соглашениям с правительствами регионов своего присутствия. В Забайкальском крае на строительство и развитие промышленной, социальной и другой инфраструктуры до 2026 года предусмотрено 23 миллиона долларов, на социально-экономическое развитие Мурманской области - 26, на инвестиции в инфраструктурные проекты Красноярского края до 2028 года - 67 миллионов долларов.

40 миллиардов рублей - общий бюджет десятилетней программы "Чистый Норильск", составной части федерального проекта "Чистая Арктика"

Объемы социальных расходов 2022-го, по оценкам специалистов "Норникеля", останутся на прошлогоднем уровне, однако они не учитывают единовременные ассигнования на реконструкцию Норильска.

Комментируя финансовые результаты, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин подчеркнул, что 2021-й стал для компании годом новых вызовов, с которыми удалось справиться. После производственных инцидентов успешно восстановлена работа двух рудников и Норильской обогатительной фабрики. После экономической рецессии 2020-го, вызванной эпидемией коронавируса, мировая экономика оживилась, и потребление продукции "Норникеля" стремительно пошло в рост.

Увеличился и спрос на металлы, необходимые для перехода к "зеленой экономике". А в их производстве компания - причем, с точки зрения не только себестоимости, но и самого маленького в отрасли углеродного следа - один из мировых лидеров.

По итогам прошлого года выручка "Норникеля" выросла на 15 процентов - до 17,9 миллиарда долларов, инвестиции - почти на 60 процентов, достигнув в соответствии с прогнозом менеджмента рекордных 2,8 миллиарда долларов.

Были существенно увеличены вложения в модернизацию, обновление оборудования и основных фондов, в том числе, в энергетическую инфраструктуру для повышения промышленной безопасности и энергоэффективности.

В три раза выросло и финансирование экологической стратегии компании, превысившее 500 миллионов долларов.

- После закрытия плавильного и металлургического цехов на Кольском полуострове выбросы диоксида серы, по сравнению с 2015-м сократились на 90 процентов - больше, чем планировалось. В Норильском дивизионе они снизились на 14, а в 2023-м, после первой фазы серной программы, завершить которую предполагаем до конца этого года, сократятся на 45 процентов, - резюмировал глава компании.

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