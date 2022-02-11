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Стали известны причина и обстоятельства смерти Евгении Брик

Новости
    11.02.2022, 12:42
Текст:   Олег Усков

Российская актриса Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни от онкологического заболевания. О страшном недуге артистки знали только самые близкие люди, поэтому для многих смерть Брик стала шоком.

Фото: kino-teatr.ru
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"Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие", - сказала в беседе с РИА Новости актриса Юлия Ауг.

При этом представитель мужа Брик, режиссера и сценариста Валерия Тодоровского, рассказал ТАСС, что Евгения лечилась в Лос-Анджелесе - супруги в последнее время проживали в США. По словам источника, режиссер все это время был рядом с женой.

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