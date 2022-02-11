Стали известны причина и обстоятельства смерти Евгении Брик

Российская актриса Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни от онкологического заболевания. О страшном недуге артистки знали только самые близкие люди, поэтому для многих смерть Брик стала шоком.

"Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие", - сказала в беседе с РИА Новости актриса Юлия Ауг.

При этом представитель мужа Брик, режиссера и сценариста Валерия Тодоровского, рассказал ТАСС, что Евгения лечилась в Лос-Анджелесе - супруги в последнее время проживали в США. По словам источника, режиссер все это время был рядом с женой.