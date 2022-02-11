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11.02.2022 00:25
Рубрика: Культура

Стинг продал права на Fragile, Englishman in New York и другие свои хиты

Текст: Александр Алексеев
Популярный британский музыкант продал права на весь свой каталог - песни и инструментальную музыку (в частности симфоническую и лютневую) - международной корпорации Universal Music Group. Об этом в четверг сообщил официальный сайт компании.

Поклонникам Стинга при этом пугаться нечего: певец и музыкант по-прежнему сможет исполнять все свои песни, когда захочет. Только вот авторские отчисления при переиздании альбомов, выпуске сборников хитов или исполнении этих треков на концерте теперь будут доставаться компании Universal Music Publishing Group, являющейся подразделением звукозаписывающей корпорации Universal Music Group.

Фото: РИА Новости
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В официальном заявлении компании говорится, что "Universal Music Publishing Group, ведущее подразделение UMG по изданию музыки, объявляет о приобретении каталога музыки Стинга". Это означает, что "компания получает права на все сольные проекты исполнителя, в том числе на его последний альбом The Bridge, а также на всю музыку, записанную им в составе группы The Police".

По данным газеты The New York Times сумма сделки могла составить 250 миллионов долларов (сами участники соглашения цифр не называют).

Конечно, она кажется огромной. Но с другой стороны - Стинг ныне один из самых перепеваемых артистов, кавер-версии его хитов делают звезды от Хулио Иглесиаса до модных рэперов и инди-рокеров. А фрагменты его узнаваемой музыки порой очень хотят использовать в своих рекламных кампаниях солидные фирмы.

Так что эта сумма постепенно будет "отбиваться", да и хороших, любимых уже ни одним поколением меломанов хитов у Стинга действительно очень много. К тому же в соглашение попали и песни, которые музыкант писал с 1976 по1983 годы для культовой группы The Police.

И скорее всего, чтобы получить большую прибыль, компания UMPG поспешит переиздать и те славные композиции, к радости многочисленных поклонников.

Кстати

Прежде весь каталог своих песен уже продали Боб Дилан и Брюс Спрингстин. Поговаривают, что схожую сделку предлагали и Элтону Джону, но он отказался.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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