У 81% двукратно привитых "ЭпиВакКороной-Н" через полгода сохранились антитела

У большинства (81%) добровольцев, двухкратно привитых вакциной "ЭпиВакКорона-Н", через шесть месяцев сохранились антитела. Об этом ТАСС рассказали в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"В группе трехкратно вакцинированных добровольцев составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных составляет 81%", - уточнили в "Векторе".

Напомним, вакцину "ЭпиВакКорона-Н" Минздрав зарегистрировал 26 августа. Буква "Н" в конце названия, по словам разработчиков, означает, что вакцина новая. У препарата ранее появилась трехкратная схема введения, третью прививку необходимо сделать через два месяца после второй.