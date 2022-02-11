Учителям Узбекистана начали выплачивать 50-процентную надбавку за хорошее знание русского языка

В Узбекистане начали выплачивать 50-процентную надбавку русистам, которые работают в узбекских классах. Правда, повышение зарплаты коснется только тех учителей, которые владеют русским на уровне не ниже С1международной шкалы, разработанной Советом Европы (это соответствует Третьему сертификационному уровню "Теста по русскому языку как иностранному"), и могут предъявить соответствующий сертификат. То есть они должны доказать, что владеют языком "на уровне, достаточном для осуществления научно-образовательной деятельности на русском языке по профильным направлениям", пояснила ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. Вуз является одной из главных площадок тестирования.

Во время экзамена на сертификат проверят все виды речевой деятельности: чтение, письмо, лексику, грамматику, аудирование, говорение.

К слову, проверить себя и получить сертификат собирается в Институте Пушкина и лауреат Пушкинского конкурса "РГ", учитель из Каракалпакстана Абдурахман Казаков. Впрочем, он уверен в себе, поэтому уже прилетел в Москву.

Маргарита Русецкая рассказала, что, чувствуя необходимость в пунктах тестирования, Институт Пушкина разворачивает экзаменационные площадки в регионах республики.

"Чтобы узбекистанские учителя могли у себя на родине получить сертификат, удостоверяющий необходимый уровень владения русским языком, мы организуем тестирование в регионах республики. Уже в конце февраля - начале марта сдать ТРКИ-3 (С1) можно будет в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане, Хорезме, Навои, Намангане, Андижане, Джизаке, Карши, Термезе, Гулистане, Нукусе, Газалкенте", - сообщила ректор.