Учителям Узбекистана начали выплачивать 50-процентную надбавку за хорошее знание русского языка

Во время экзамена на сертификат проверят все виды речевой деятельности: чтение, письмо, лексику, грамматику, аудирование, говорение.
К слову, проверить себя и получить сертификат собирается в Институте Пушкина и лауреат Пушкинского конкурса "РГ", учитель из Каракалпакстана Абдурахман Казаков. Впрочем, он уверен в себе, поэтому уже прилетел в Москву.
Маргарита Русецкая рассказала, что, чувствуя необходимость в пунктах тестирования, Институт Пушкина разворачивает экзаменационные площадки в регионах республики.
"Чтобы узбекистанские учителя могли у себя на родине получить сертификат, удостоверяющий необходимый уровень владения русским языком, мы организуем тестирование в регионах республики. Уже в конце февраля - начале марта сдать ТРКИ-3 (С1) можно будет в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане, Хорезме, Навои, Намангане, Андижане, Джизаке, Карши, Термезе, Гулистане, Нукусе, Газалкенте", - сообщила ректор.