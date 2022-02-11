Ушел из жизни со-основатель групп King Crimson и Foreigner Иэн Макдональд

Клавишник, саксофонист, флейтист и гитарист Иэн Макдональд скончался в США на 76-м году жизни. Причина смерти музыканта не разглашается. В официально сообщение говорится лишь о том, что музыкант "мирно скончался в окружении семьи в своем доме в Нью-Йорке".

Незадолго до смерти Иэн Макдональд вспоминал: "Я очень горжусь тем, что среди двух групп, одним из основателей которых я стал, был King Crimson"

Да, на слуху и на обложках газет и журналов в основном появлялся гитарист и фронтмен коллектива, ставшего лидером британского арт-рока, авангарда и психоделии конца 60-х - начала 80-х, Роберт Фрипп. Макдональдса порой даже не просто было наблюдать на сцене - во время концертов он перемещался среди разных инструментов, создавая ту сложную и непредсказуемую, предельно затейливую, не банальную, но тем особенно и влекущую звуковую палитру музыки King Crimson.

И без него этой группы, ставшей столь самобытной и интуитивной, постоянно открывающей и смешивающей разные стили, эмоции и полутона, наверное, и не было бы. Ведь Макдональд виртуозно играл на разных инструментах и помогал Фриппу реализовывать его самые амбициозные, порой, невообразимые творческие замыслы.

Авангардный джаз, элементы хард-рока, сложнее политональные построения и влияния почти всех направлений музыкального искусства - таким был King Crimson во многом и благодаря Макдональду - не только инструменталисту-виртуозу, но и человеку очень эрудированному и ищущему все новые форм творчества.

Во многом именно поэтому Макдональд и покинул группу в начале 70-х - создал свой проект с другим ее экс-участником - барабанщиком Майком Джайлзом. Вышел их совместный альбом - ныне филофоническая редкость. Затем он снова возвращался в King Crimson, по просьбе Фриппа.

Но ненадолго - Макдональда увлекла уже новая для тех времен музыка - мелодичный хард-рок, предвестник глэм-метала. Вместе с гитаристом Миком Джонсом и вокалистом Лу Грэммом он создал в 1976 году Foreigner, вскоре ставший флагманом уже этого стиля. Но и его покинул, после записи самого удачного альбома Head Games 1979 года. А потом вновь иногда сотрудничал с Фриппом, записывал сольные треки, работал продюсером.

Хорошо, если бы записи разных лет Иэна Макональда вышли сейчас под одной обложкой, например, в формате компиляционного бокс-сета. Некоторые его идеи пригодились бы и вновь впечатлили меломанов.