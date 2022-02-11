Утвержден состав Организационного комитета форума "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году

Утвержден состав Организационного комитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году, организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Председателем Организационного комитета стал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместителем председателя - генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и заместителем председателя - ответственным секретарем советник президента РФ Антон Кобяков.

В состав Оргкомитета также вошли представители администрации президента Российской Федерации, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Как и в 2020 году, форум пройдет в несколько этапов. Первый этап - сбор идей. "Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством - важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан", - отметил помощник президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета форума Максим Орешкин.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тыс. идей. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты - 828 идей - заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

О датах и месте проведения Форума будет объявлено дополнительно.