В Госдуме назвали меры по решению проблемы с бездомными собаками

Необходимо всесторонне подойти к решению проблемы с бездомными собаками, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Эта проблема на слуху в связи с тем, что в РФ участились случаи нападения бродячих собак на людей. Только в течение последних недель в разных регионах страны произошло несколько инцидентов.

Депутат, которого цитирует RT, назвал главной проблемой тот факт, что бездомные собаки находятся на улицах, а не в приютах, а местные власти зачастую только имитируют деятельность в этой сфере.

В связи с этим предлагаются штрафы для чиновников за неисполнение должностных обязанностей по урегулированию численности бездомных животных. "Штрафы будут по 200 тыс. рублей", - уточнил депутат.

Кроме того, гражданам будут грозить штрафы за выброшенных животных - до 30 тыс. рублей. А если питомец кого-то покусал - до 200 тыс. рублей.

Ранее депутат ГД Иван Сухарев предложил выдавать правоохранителям и работникам ЖКХ ультразвуковые отпугиватели для защиты от нападений бездомных собак.

7 февраля сообщалось, что проверка Генпрокуратуры России обнаружила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы с бродячими животными. В пресс-службе ведомства отмечали, что принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений не соответствуют уровню серьезности ситуации. Кроме того, по итогам проверки говорилось и о недостаточной проработке законодательных норм в сфере обращения с животными.