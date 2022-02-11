В КПРФ рассказали о госпитализации Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проходит плановую профилактическую госпитализацию по рекомендации врачей, причем с коронавирусом это не связано. Об этом заявил глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В комментарии ТАСС он уточнил, что глава партии помещен в больницу на несколько дней - с четверга и ориентировочно до конца недели. Лечение Зюганов, как правило, проходит в ЦКБ, добавил его пресс-секретарь.

По словам Ющенко, такое решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.

"В данном случае Зюганов проходит такой профилактический контроль, - заявил его пресс-секретарь. - Со вчерашнего дня и, я думаю, до начала следующей недели это будет плановая госпитализация, которая призвана не допустить каких-то сложных ситуаций в это непростое эпидемиологическое время".

По его словам, врачи рекомендовали политику "провести определенные профилактические мероприятия, не вызванные ничем, никакими вирусами".

Ющенко добавил, что самочувствие у лидера КПРФ отличное, он занят текущей партийной повесткой.

Ранее сообщалось о том, что коронавирусом заболели лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Новых людей" Андрей Нечаев.