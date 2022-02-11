В МИД заявили об информационной атаке на Россию

Против Москвы ведется скоординированная информационная атака, заявили в МИД РФ. Цель этой атаки - дискредитация справедливых требований России по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических устремлений, считают в ведомстве.

В конце 2021 - начале 2022 г. мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что РФ готовит вторжение на территорию Украины, указали во внешнеполитическом ведомстве.