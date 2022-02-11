В Минпромторге оценили риск закрытия небольших ресторанов из-за маркировки

В Минпромторге не ожидают массового закрытия малых предприятий общепита из-за введения системы маркировки с сентября этого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что подготовка требований об обязательной маркировке молочной продукции участниками оборота началась в ходе эксперимента, который стартовал еще в июле 2019 года.

Кроме того, в целях наиболее плавного перехода участников оборота к вступлению в силу требований правилами маркировки предусмотрен длительный "переходный" период в 20 месяцев.

С 1 сентября 2022 года предусмотрен еще один дополнительный "переходный" период в 15 месяцев, в течение которого участники оборота предоставляют в информационную систему сведения о приемке и выводе из оборота продукции только в разрезе количества и кода товара.

По оценкам Минпромторга, расширение перечня подлежащей маркировке пищевой продукции, объем такой продукции в сегменте HoReCa станет еще больше. В связи с этим полностью исключать такую значительную часть рынка из контура маркировки и прослеживаемости нецелесообразно, подчеркнули в ведомстве.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, предупредив о риске вынужденного массового закрытия предприятий малого бизнеса в сфере общепита из-за введения системы обязательной маркировки. Он предложил отнести такие предприятия к категории конечного потребителя.