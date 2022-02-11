В Минске пройдет концерт, посвященный Федору Шаляпину

В Большом театре Беларуси 13 февраля пройдет концерт вокальной музыки "Посвящение. Федор Шаляпин". Именно в этот день исполняется 149 лет со дня рождения великого оперного певца, легендарного баса, имя которого навсегда вошло в историю мировой культуры.

В своем творчестве Шаляпин сумел органично соединить два важнейших начала оперного искусства － музыкальное и драматическое, подчинить свой трагедийный дар, уникальную сценическую пластику и глубокую музыкальность единому художественному замыслу. Певец потрясал зрителей неистовым темпераментом, находил очень точные и искренние интонации для каждого слова.

Неизгладимое впечатление на белорусских меломанов произвело выступление легендарного баса в Минске 8 марта 1896 года. Концерт "прошел с огромным успехом. Вызовам и овациям не было конца. Исполняя общее требование публики, Шаляпину пришлось спеть много номеров сверх программы..."

Федор Иванович был поистине универсальным певцом в своем исполнительском диапазоне. Неизгладимое впечатление он производил в трагических партиях (Иван Сусанин, Мельник, Борис Годунов, Иван Грозный), невероятно убедительно исполнял комические роли (Дон Базилио, Фарлаф, Лепорелло), также был выдающимся интерпретатором вокальной лирики С. Рахманинова, П. Чайковского, М. Глинки, А. Даргомыжского, Н. Римского-Корсакова, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона.

Ко дню рождения "царь-баса" солисты оперы Большого театра Беларуси подготовили концерт-посвящение памяти выдающегося артиста. Тенора исполнят партии из опер, в которых участвовал Шаляпин, а басы будут петь "шаляпинский" репертуар. Прозвучит также голос самого Федора Ивановича.

К концерту также приурочена выставка работ известного белорусского художника театра и кино Владимира Чернышова, которая пройдет в фойе театра.

Иван Костяхин продирижирует концертом. Иван закончил Белорусскую академию музыки. Был дирижером Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра Союзного государства. Возраст участников проекта от 15 до 18 лет. Все они - будущая музыкальная элита Беларуси и России.

С 2001 года сотрудничал с академическим симфоническим оркестром Ульяновской филармонии.

С 2003 года - дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.