В Оттаве арестованы десятки протестующих дальнобойщиков

По итогам массовых протестов в канадской столице полиция арестовала не менее 25 водителей-дальнобойщиков, которые выступали против введенных в стране коронавирусных ограничений.

"На сегодняшний день выписано свыше 1700 штрафов, арестованы 25 человек​​​, - передает РИА Новости заявление начальника столичной полиции Питера Слоули. - В общей сложности заведено 126 уголовных дел, по горячей линии зарегистрировано свыше 408 случаев инцидентов на почве ненависти, каждый из которых будет расследован".

Напомним, что акции протеста начались в разных городах Канады 29 января. В Оттаве введено чрезвычайное положение.