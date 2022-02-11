В посольстве Беларуси прошли мероприятия к Международному дню родного языка

Фото из архива. 2019 год. В Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации прошел вечер, посвященный международному Дню родного языка.

В Деловом и культурном центре Посольства Республики Беларусь 11 февраля зрители посмотрели спектакль "Ваўкалак" и выставку-презентацию нематериального культурного наследия Гомельской области "Жывая спадчына Гомельшчыны". Эти мероприятия были приурочены к Международному дню родного языка, который празднуется во всем мире 21 февраля.

Мероприятие посетили советник-посланник Посольства Беларуси в России Павел Лёгкий, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, многочисленные представители белорусской диаспоры и приглашенные гости.

Белорусский язык - один из древних славянских языков, он складывался на протяжении веков и им стоит заслуженно гордиться, поделился своим мнением перед спектаклем Павел Лёгкий. "Наш язык - мелодичный, богат своими диалектами, в сердце каждого из нас. Наш язык - душа нашего народа", - рассказал он с со сцены. И добавил, что белорусская литература стала известна далеко за пределами страны и хотелось бы, чтобы белорусский язык звучал и дальше из уст новых поколений белорусов.

В решении этой задачи помогает и искусство, считает режиссер-постановщик спектакля Ирина Тишкевич.

"Мы брали пословицы и поговорки, аутентичные заговоры, песни, легенды, в которых рассказывалось про оборотней. Наш спектакль дает возможность почувствовать даже не сам язык, а его истоки, это квинтесенция белорусского языка и культуры, в нем есть все", - рассказала она в эксклюзивном комментарии для "СОЮЗа".