В России до 15 июля отменят обязательный стаж для ученых, работающих на Севере

Владимир Путин поручил правительству до 15 июля 2022 года законодательно обеспечить отмену обязательного стажа для ученых, работающих на Севере. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, которое прошло в декабре прошлого года.

Ранее Путин отмечал, что необходимо поддержать молодых ученых-специалистов, которые работают на Крайнем Севере и согласился, что они должны получать северные надбавки в полном объеме с первого месяца работы.

В документе также указано, что президент поручил рассмотреть вопрос об объявлении в России Десятилетия науки и технологий.