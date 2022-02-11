В России предлагают запретить суррогатное материнство для иностранцев

По ее словам, этим законом планируется остановить поток детей, вывозимых за рубеж из России. Она подчеркнула, что многие страны сегодня закрыты для суррогатного материнства, поэтому иностранцы за этой услугой стали чаще обращаться в Россию. Так, например, она полностью запрещена в большинстве азиатских государств, практически во всей Европе, например, Австрии, Германии, Норвегии, Швеции и Франции. В Великобритании разрешена, но исключительно на некоммерческой основе. "Мы должны думать о репродуктивном здоровье собственных граждан", - сказала сенатор.

Для российских семей планируют сохранить возможность завести ребенка с помощью услуг суррогатного материнства. "Для семьи это бывает единственная возможность стать родителями", - заключила Павлова.

По данным российской ассоциации репродуктологов (РАРЧ), на территории нашей страны за все время выполнено около 2,5 тысяч пересадок эмбрионов суррогатным матерям, в результате которых родилось чуть больше 800 детей (статистика неполная). Это чуть более 1,5% от всех циклов искусственного оплодотворения с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в стране, отмечает директор научного центра акушерства и гинекологии им. Кулакова Геннадий Сухих. Сегодня только по полису ОМС выполняется более 60 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения в год и рождается около 30 тысяч "детей из пробирки".

Между тем, услуги суррогатного материнства в России разрешены только по строгим медицинским показаниям. При этом запрещается применять генетический материал самой сурмамы, чтобы исключить таким образом возможность "продажи" будущего ребенка. Остается законодательно неурегулированным вопрос передачи новорожденного генетическим родителям. Так, в свидетельстве о рождении указывается роженица, а не мать. Для того, чтобы передать ребенка генетическим родителям, суррогатной матери необходимо от него добровольно отказаться, а семейной паре, воспользовавшейся ее услугами, предоставить в ЗАГС пакет документов: выданную роддомом справку о рождении, справку из клиники о переносе в полость матки суррогатной матери эмбриона, полученного в результате экстракорпорального оплодотворения, в результате чего наступила беременность.