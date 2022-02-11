Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет. По каким ролям мы ее запомним

Особо далеко ходить без надобности - "мыльно"-мелодрамный детектив "Садовое кольцо", пропитанный упорной истерией и черной мизантропией. Шоу собрало убедительный каст (Мария Миронова, Авдотья Смирнова, Мария Голубкина, Юлия Ауг, Александр Ребенок, неиссякаемый Федор Лавров, Максим Виторган, Ирина Розанова…), где Евгения - красивая, вечно в экстремальном нервном срыве, оказалась одним из самых ярких пятен.

Перед тем - Лариса в исключительной "ламповости" ретро-сериале "Оттепель" и Галина в "Оптимистах", изрядного стиля и породистости шоу (особенно если закрыть глаза на неуклюжее продолжение "Карибский кризис"). Брик сыграла там Галину Волину, диктора ЦТ - как влитая. Утеха и праздник для глаз. Мило, трогательно, убедительно, без перехлеста. Ну а эротическая сцена на лавочке из "Оттепели" - это уже почти классика.

Отмотаем еще чуть назад - "Стиляги" (да, опять Тодоровский). Комсомолка Катя - главная вражина чужеродных стиляг с кустарного Бродвея.

Припомним, что снималась лента с некоторыми терниями, и в вынужденную паузу Тодоровский успел сделать незапланированный криминальный триллер "Тиски", профинансированный Госнаркоконтролем - с дебютом Максима Матвеева, с Бондарчуком-преступником, нуаристым Серебряковым и Брик (в титрах - еще Хиривская), сыгравшей кровинушку гангстера-Бондарчука: "Тайка, сестра моя".

Евгения Хировская родилась в Москве в 1981 году. Закончила музыкальную школу (фортепиано). ГИТИС (мастерская Збруева). Играла в "Современнике". На экранах дебютировала в 2001-м - мельком. Следом - "Марш Турецкого", "Каменская", "Тариф на любовь", "Бухта Филиппа" с лохматым Хабенским, фламандские "Матрешки" - про секс-работорговлю, приключенческая комедия "Граф Монтенегро" (Домогаров, Алексей Чадов, Бычков).

И Яна в дурном слэшере "С.С.Д." ("Смерть советским детям").

И учительница немецкого Кира Валерьевна в "Географ глобус пропил".

Всего - четыре десятка образов, и "изюм" без усилия можно найти почти в каждом, даже если это второй план, неразговорчивый эпизод.

Брик болела. Чем - не сказано, свой недуг артистка не афишировала. Единственное, что сказала ее агент, едва сдерживая слезы, "это не коронавирус".